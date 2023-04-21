В Одессе ведутся ремонтные работы на некоторых участках города

Ремонтные работы на дорогах Одессы: по каким улицам лучше не ехать
Сегодня, 21 апреля, в Одессе коммунальщики проводят на дорогах города работу по благоустройству. Также синоптики прогнозируют длительный дождь, поэтому стоит продумать свой маршрут заранее.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. 7-я Пересыпская/ул. Вот. Головатого — замена чугунного литья);
- ул. Пушкинская — установка до уровня проезжей части, ремонт дождеприемников;
- ул. Водопроводная, проспект Небесной Сотни, ул. Ильфа и Петрова, ул. Академика Глушко, ул. Академика Уильямса — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- Хаджибейская дорога — очищение канавы;
- ул. Щеголева — покос травы на коллекторе.
Напомним, управление дорожного хозяйства Одесского горсовета обнародовало тендер на восстановление улиц в Суворовском районе. Ремонт предусматривает текущее обновление улучшения дорог и улиц, общей площадью 12 070 м².
Также в Одессе снова объявили тендер на ремонт Хаджибейской дамбы. В этот раз стоимость работ составляет более 60 миллионов гривен. Ремонт дамбы на Хаджибейском лимане критически важен, поскольку возможный прорыв грозит затопить город.