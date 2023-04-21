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Ремонтные работы на дорогах Одессы: по каким улицам лучше не ехать

21 апреля 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе ведутся ремонтные работы на некоторых участках города
Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: КП "Городские дороги"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 21 апреля, в Одессе коммунальщики проводят на дорогах города работу по благоустройству. Также синоптики прогнозируют длительный дождь, поэтому стоит продумать свой маршрут заранее.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. 7-я Пересыпская/ул. Вот. Головатого — замена чугунного литья);
  • ул. Пушкинская — установка до уровня проезжей части, ремонт дождеприемников;
  • ул. Водопроводная, проспект Небесной Сотни, ул. Ильфа и Петрова, ул. Академика Глушко, ул. Академика Уильямса — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • Хаджибейская дорога — очищение канавы;
  • ул. Щеголева — покос травы на коллекторе.

Напомним, управление дорожного хозяйства Одесского горсовета обнародовало тендер на восстановление улиц в Суворовском районе. Ремонт предусматривает текущее обновление улучшения дорог и улиц, общей площадью 12 070 м².

Также в Одессе снова объявили тендер на ремонт Хаджибейской дамбы. В этот раз стоимость работ составляет более 60 миллионов гривен. Ремонт дамбы на Хаджибейском лимане критически важен, поскольку возможный прорыв грозит затопить город.

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