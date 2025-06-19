Росія активізувалася у Чорному морі — речник ВМС України Плетенчук

Кораблі РФ у морі. Фото ілюстративне: Кореспондент

Військовий флот Росії знову активізувався у Чорному морі. Протягом цього місяця росіяни вже двічі застосували свої ракетоносії з акваторії для запуску ''Калібрів''.

Про це повідомив речник Війсково-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Росіяни знову почали застосовувати ракетоносії у Чорному морі для обстрілів України. Однак перевага в акваторії все одно залишається на боці ЗСУ, оскільки саме від дій Сил оборони залежать рішення, які ситуативно ухвалює військове керівництво РФ.

"Те, що для нас може здаватися повним хаосом, для них може мати якесь там підгрунтя. Рішення ухвалюються доволі часто ситуативно, виходячі з обставин. Питання в тому, які ми для них створюємо обставини для ухвалення таких рішень",— каже Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також додав, що сьогодні у Чорному морі немає жодного ракетоносія РФ, оскільки є велика загроза від дронів ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Росія блокує обміни кримських татар. А також про те, чому удари з боку РФ залишаються без покарання від США.