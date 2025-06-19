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Главная Одесса РФ активизировалась в Черном море — новые обстрелы из акватории

РФ активизировалась в Черном море — новые обстрелы из акватории

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 18:32
Россия активизировалась в Черном море — спикер ВМС Украины Плетенчук
Корабли РФ в море. Фото иллюстративное: Корреспондент
Ключові моменти Активность в море

Военный флот России снова активизировался в Черном море. В течение этого месяца россияне уже дважды применили свои ракетоносители из акватории для запуска ''Калибров''.

Об этом сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Россияне снова начали применять ракетоносители в Черном море для обстрелов Украины. Однако преимущество в акватории все равно остается на стороне ВСУ, поскольку именно от действий Сил обороны зависят решения, которые ситуативно принимает военное руководство РФ.

"То, что для нас может казаться полным хаосом, для них может иметь какое-то там основание. Решения принимаются довольно часто ситуативно, исходя из обстоятельств. Вопрос в том, какие мы для них создаем обстоятельства для принятия таких решений", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что сегодня в Черном море нет ни одного ракетоносителя РФ, поскольку есть большая угроза от дронов ВСУ.

Напомним, недавно мы писали о том, что Россия блокирует обмены крымских татар. А также о том, почему удары со стороны РФ остаются без наказания от США.

Одесса Новости Одессы война в Украине Дмитрий Плетенчук угроза кораблей
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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