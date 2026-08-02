РФ атакує Одещину модернізованими дронами: нова загроза

Реактивний ударний безпілотник Герань-4. Фото ілюстративне: росЗМІ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Росія застосовує модернізовані реактивні дрони "Герань-4 Сикер". Ці безпілотники вже використовують для ударів по портовій інфраструктурі та суднах у Чорному морі. Тепер росіяни змінили конструкцію дрона та встановили на нього оптичну систему наведення. Це може зробити атаки точнішими навіть у разі втрати зв’язку з апаратом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мілітарний.

Нова система

Як повідомляє "Мілітарний" за результатами аналізу оприлюднених фотографій, росіяни переробили носову частину "Герані-4 Сикер". У ній встановили компактний оптичний модуль. Нова система дає змогу здійснювати донаведення на ціль під час зниження для атаки. Завдяки цьому дрон може точніше рухатися до цілі навіть після втрати зв’язку.

Оптична система наведення, яку виявили в уламках Герань-4 Сикер. Фото: Сергій Флеш/Facebook

Крім того, на безпілотнику помітили додаткову фіксовану камеру. OSINT-дослідники ідентифікували її як китайську Dahua TiOC Dual-Lens Panoramic із кутом огляду 180 градусів. Імовірно, вона потрібна для первинного огляду місцевості та ширшого бачення обстановки. Також є версія, що її можуть використовувати для виявлення дронів-перехоплювачів.

Додаткова камера виявлена в уламках Герань-4 Сикер. Фото: Сергій Флеш/Facebook

Небезпека для суден

Росія вже активно застосовує реактивні "Герані" під час атак. Зокрема, їх використовують проти портової інфраструктури та суден у Чорному морі. Модернізація "Герані-4 Сикер" може посилити загрозу для Одещини. Оптичне наведення дозволяє апарату уточнювати напрямок польоту безпосередньо під час атаки. Це особливо важливо для ударів по цілях, які можуть змінювати своє положення.

За заявленими характеристиками, дальність польоту "Герані-4 Сикер" становить до 550 кілометрів. Крейсерська швидкість — близько 300 км/год, а маса бойової частини — 50 кілограмів.

Додаткова камера виявлена в уламках Герань-4 Сикер. Фото: Сергій Флеш/Facebook

Що відомо про "Герань-4"

Перше застосування реактивної "Герані-4" зафіксували на початку травня 2026 року. Тоді апарат потрапив у приціл українського дрона-перехоплювача. За даними ГУР, базова дрон має довжину близько 3,6 метра, розмах крила — 3,05 метра, а максимальна злітна маса може сягати 450 кілограмів. Стандартна бойова частина важить близько 50 кілограмів.

На різних зразках дрона виявили два типи китайських турбореактивних двигунів. Один із них має тягу близько 160 кгс, інший — близько 200 кгс. Потужніший двигун також використовують у реактивному дроні "Герань-5".

Новий планер дозволяє "Герані-4" активно маневрувати на швидкості 300–400 км/год. Максимальна швидкість сягає 500 км/год, висота польоту — 5000 метрів, а дальність базової версії становить близько 450 кілометрів.

Висока швидкість таких дронів ускладнює їхнє перехоплення мобільними вогневими групами та частиною українських дронів-перехоплювачів.

Росія нарощує удари

На початку червня 2026 року тодішній Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Росія планує суттєво збільшити застосування реактивних ударних безпілотників. Їхня частка в повітряних атаках може сягнути 50%. Від початку року до середини червня російські військові вже застосували 1400 реактивних дронів типів "Герань-3", "Герань-4" та "Герань-5". Для порівняння, за весь попередній рік зафіксували лише 180 таких безпілотників.

Модернізація "Герані-4 Сикер" свідчить про подальший розвиток цього типу озброєння. Росіяни встановили на дрон оптичну систему наведення, а самі реактивні безпілотники вже використовують під час атак на Одещину, зокрема проти портової інфраструктури та суден у Чорному морі.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія посилює атаки на українські порти та дедалі частіше застосовує нові типи безпілотників. Через це морський експорт ускладнився, а кількість суден, які заходять до українських портів, тимчасово зменшилася. Водночас у Військово-морських силах наголошують, що ситуація не є безвихідною.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує атакувати Одесу та Одещину, використовуючи різні види озброєння та змінюючи маршрути ударів. Ворог намагається перевантажити українську ППО, виснажити її та знайти слабкі місця в системі захисту. Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах, зокрема в Чорному морі. Нові атаки можуть стати частиною тривалої боротьби за контроль над морською логістикою.