РФ атакувала дронами Одещину: є загиблий і постраждалі

Знищені авто. Фото: ДСНС Одещини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок удару загинула одна людина, ще восьмеро отримали травми. Семеро постраждалих доправили до лікарні. Також на території одного з підприємств спалахнули пожежі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Загиблий і поранені

Удар припав на одне з підприємств в Одеському районі. На стоянці загорілися 13 легкових автомобілів, а поруч із підприємством зайнялася суха трава на значній площі.

Пожежник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Попередньо відомо про одного загиблого. Це 62-річний чоловік. Який отримав смертельні поранення на місці удару.

Тіло загиблого чоловіка. Фото: ДСНС Одещини

Ще восьмеро людей отримали поранення. Серед них три жінки віком 46-62 роки, та п'ятеро чоловіків віком від 25 до 50 років. Сімох постраждалих госпіталізували. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Вибите вікно. Фото: ДСНС Одещини

Ліквідація пожежі

Рятувальники оперативно загасили всі займання, які виникли після атаки. Від ДСНС до роботи залучили 34 вогнеборців та вісім одиниць техніки.

Рятувальники гасять авто. Фото: ДСНС Одещини

На місці також працюють інші екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки РФ по цивільній інфраструктурі.

Знищені автівки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про обстріли

Від початку доби 5 серпня повітряну тривогу на Одещині оголошували щонайменше шість разів у різних районах. Першою її оголосили в Одеському районі о 05:30. Відбій пролунав о 05:36. Наступна тривога в Одеському районі почалася о 07:29. За даними Повітряних сил, у напрямку області рухався реактивний безпілотник із Миколаївщини. О 07:41 небезпека поширилася на Роздільнянський, Подільський та Березівський райони. О 09:13 тривогу оголосили в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах. Військові попередили про реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, який рухався на південь Одещини, зокрема в напрямку Арциза. Відбій у цих районах оголосили о 09:56.

Вогнеборець ліквідовує наслідки. Фото: ДСНС Одещини

В Одеському районі тривогу оголосили о 10:50. Цього разу Повітряні сили повідомляли про баражуючі боєприпаси "Бандероль" у напрямку Одеси та Південного. Також фіксували безпілотник із Чорного моря, який рухався в напрямку Затоки та Сергіївки. Відбій оголосили об 11:01. О 11:35 сирени знову пролунали в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах. Небезпека тривала до 11:47. О 12:59 повітряну тривогу оголосили одразу в чотирьох районах — Одеському, Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському. Під час цієї тривоги Повітряні сили повідомили про активність тактичної авіації на південному напрямку. О 13:15 військові попередили про ракету в напрямку Чорноморська. Відбій пролунав о 13:47.

Надзвичайник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вночі, 4 серпня, атакувала Одещину ударними безпілотниками. У Білгороді-Дністровському внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок. Після удару там виникла пожежа. За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Також Новини.LIVE писали, вранці 4 липня російські війська завдали ракетного удару по передмістю Одеси. Влучання сталося біля людного місця неподалік ринку. Через атаку пошкоджена цивільна інфраструктура, а троє людей отримали поранення. На місці працюють екстрені служби.