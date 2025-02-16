Обстріл Миколаєва: частина міста без опалення

Робітники працюють над відновленням теплопостачання в місті. Фото ілюстративне: МікВісті

Через нічний обстріл на Миколаївщині пошкоджено важливий об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього частина міста залишилася без опалення, наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Про це у неділю, 16 лютого, повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації.

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В адміністрації зазначили, що у зв’язку з надзвичайною ситуацією було терміново скликано комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Фахівці розробили невідкладні заходи для якнайшвидшого відновлення теплопостачання до житлових будинків і соціальних закладів.

Мешканцям, які залишилися без опалення, рекомендують звертатися до Пунктів Незламності, адреси яких можна знайти на порталі "Дія". Влада та комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб стабілізувати ситуацію якомога швидше.

Нагадаємо, в ніч проти 16 лютого атакували Миколаїв ударними безпілотниками, через обстріл постраждала людина. пізніше стало відомо, що один із дронів вибухнув на дитячому майданчику.