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РФ атакувала критичну інфраструктуру — Миколаїв без тепла

16 лютого 2025 13:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Обстріл Миколаєва: частина міста без опалення
Робітники працюють над відновленням теплопостачання в місті. Фото ілюстративне: МікВісті
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Через нічний обстріл на Миколаївщині пошкоджено важливий об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього частина міста залишилася без опалення, наразі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

Про це у неділю, 16 лютого, повідомили в Миколаївській обласній державній адміністрації.

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Допис адміністрації. Фото: скриншот

РФ атакувала критичну інфраструктуру

В адміністрації зазначили, що у зв’язку з надзвичайною ситуацією було терміново скликано комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Фахівці розробили невідкладні заходи для якнайшвидшого відновлення теплопостачання до житлових будинків і соціальних закладів.

Мешканцям, які залишилися без опалення, рекомендують звертатися до Пунктів Незламності, адреси яких можна знайти на порталі "Дія". Влада та комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб стабілізувати ситуацію якомога швидше.

Нагадаємо, в ніч проти 16 лютого атакували Миколаїв ударними безпілотниками, через обстріл постраждала людина. пізніше стало відомо, що один із дронів вибухнув на дитячому майданчику.

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