Обстрел Николаева: часть города без отопления

РФ атаковала критическую инфраструктуру — Николаев без тепла
Из-за ночного обстрела на Николаевщине поврежден важный объект критической инфраструктуры. В результате часть города осталась без отопления, сейчас экстренные службы работают над ликвидацией последствий.
Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
РФ атаковала критическую инфраструктуру
В администрации отметили, что в связи с чрезвычайной ситуацией была срочно созвана комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Специалисты разработали неотложные меры для скорейшего восстановления теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений.
Жителям, которые остались без отопления, рекомендуют обращаться в Пункты несокрушимости, адреса можно найти на портале "Дія". Власти и коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию как можно скорее.
Напомним, в ночь на 16 февраля атаковали Николаев ударными беспилотниками, из-за обстрела пострадал человек. Позже стало известно, что один из дронов взорвался на детской площадке.
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