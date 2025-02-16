Обстрел Николаева: часть города без отопления

Рабочие работают над восстановлением теплоснабжения в городе. Фото иллюстративное: НикВести

Из-за ночного обстрела на Николаевщине поврежден важный объект критической инфраструктуры. В результате часть города осталась без отопления, сейчас экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

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В администрации отметили, что в связи с чрезвычайной ситуацией была срочно созвана комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Специалисты разработали неотложные меры для скорейшего восстановления теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений.

Жителям, которые остались без отопления, рекомендуют обращаться в Пункты несокрушимости, адреса можно найти на портале "Дія". Власти и коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию как можно скорее.

Напомним, в ночь на 16 февраля атаковали Николаев ударными беспилотниками, из-за обстрела пострадал человек. Позже стало известно, что один из дронов взорвался на детской площадке.