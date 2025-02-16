У Миколаєві дрон вибухнув біля житлових будинків

У Миколаєві дрон вибухнув на дитячому майданчику — фото наслідків
У ніч на 16 лютого російська армія завдала масованого удару по Миколаєву, спричинивши серйозні руйнування. Один із дронів вибухнув просто на дитячому майданчику.
Про це у неділю, 16 лютого, повідомляють журналісти видання Радіо Свобода.
Атака на Миколаїв
Ворожий дрон вибухнув на дитячому майданчику у Миколаєві, завдавши значних руйнувань. Ударною хвилею у сусідніх будинках вибило вікна, пошкоджено міжкімнатні двері, а все подвір’я вкрилося уламками конструкцій. Місцеві жителі намагаються відновити своє житло після атаки.
Крім цього, унаслідок масованого удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, що спричинило пожежу. Її оперативно ліквідували рятувальники. Також зафіксовано руйнування в п’яти багатоквартирних будинках, чотирьох магазинах, закладі харчування та офісних приміщеннях.
Поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі він перебуває у задовільному стані.
Нагадаємо, російські терористи вдосвіта атакували Одеський регіон балістичними ракетами. Також ми писали, що окупанти сьогодні не вивели у моря жодного корабля.
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