У Миколаєві дрон вибухнув біля житлових будинків

Дитячий майданчик в Миколаєві після вибуху дрона. Фото: Радіо Свобода

У ніч на 16 лютого російська армія завдала масованого удару по Миколаєву, спричинивши серйозні руйнування. Один із дронів вибухнув просто на дитячому майданчику.

Про це у неділю, 16 лютого, повідомляють журналісти видання Радіо Свобода.

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Зруйнований дроном дитячий майданчик. Фото: Радіо Свобода

Атака на Миколаїв

Ворожий дрон вибухнув на дитячому майданчику у Миколаєві, завдавши значних руйнувань. Ударною хвилею у сусідніх будинках вибило вікна, пошкоджено міжкімнатні двері, а все подвір’я вкрилося уламками конструкцій. Місцеві жителі намагаються відновити своє житло після атаки.

Зруйнований будинок у Миколаєві. Фото: Радіо Свобода

Крім цього, унаслідок масованого удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, що спричинило пожежу. Її оперативно ліквідували рятувальники. Також зафіксовано руйнування в п’яти багатоквартирних будинках, чотирьох магазинах, закладі харчування та офісних приміщеннях.

Зруйновані будівлі після атаки дронами. Фото: МикВісті

Будинок без вікон. Фото: МикВісті

Поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі він перебуває у задовільному стані.

Пошкоджений магазин. Фото: МикВісті

Нагадаємо, російські терористи вдосвіта атакували Одеський регіон балістичними ракетами. Також ми писали, що окупанти сьогодні не вивели у моря жодного корабля.