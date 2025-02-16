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У Миколаєві дрон вибухнув на дитячому майданчику — фото наслідків

16 лютого 2025 11:57
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У Миколаєві дрон вибухнув біля житлових будинків
Дитячий майданчик в Миколаєві після вибуху дрона. Фото: Радіо Свобода
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У ніч на 16 лютого російська армія завдала масованого удару по Миколаєву, спричинивши серйозні руйнування. Один із дронів вибухнув просто на дитячому майданчику.

Про це у неділю, 16 лютого, повідомляють журналісти видання Радіо Свобода

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Зруйнований дроном дитячий майданчик. Фото: Радіо Свобода

Атака на Миколаїв

Ворожий дрон вибухнув на дитячому майданчику у Миколаєві, завдавши значних руйнувань. Ударною хвилею у сусідніх будинках вибило вікна, пошкоджено міжкімнатні двері, а все подвір’я вкрилося уламками конструкцій. Місцеві жителі намагаються відновити своє житло після атаки.

У Миколаєві дрон вибухнув на дитячому майданчику — фото наслідків - фото 2
Зруйнований будинок у Миколаєві. Фото: Радіо Свобода

Крім цього, унаслідок масованого удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, що спричинило пожежу. Її оперативно ліквідували рятувальники. Також зафіксовано руйнування в п’яти багатоквартирних будинках, чотирьох магазинах, закладі харчування та офісних приміщеннях.

У Миколаєві дрон вибухнув на дитячому майданчику — фото наслідків - фото 3
Зруйновані будівлі після атаки дронами. Фото: МикВісті
У Миколаєві дрон вибухнув на дитячому майданчику — фото наслідків - фото 4
Будинок без вікон. Фото: МикВісті

Поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували, і наразі він перебуває у задовільному стані.

У Миколаєві дрон вибухнув на дитячому майданчику — фото наслідків - фото 5
Пошкоджений магазин. Фото: МикВісті

Нагадаємо, російські терористи вдосвіта атакували Одеський регіон балістичними ракетами. Також ми писали, що окупанти сьогодні не вивели у моря жодного корабля

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