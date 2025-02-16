В Николаеве дрон взорвался возле жилых домов

В Николаеве дрон взорвался на детской площадке — фото последствий
В ночь на 16 февраля российская армия нанесла массированный удар по Николаеву, вызвав серьезные разрушения. Один из дронов взорвался прямо на детской площадке.
Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщают журналисты издания Радио Свобода.
Атака на Николаев
Вражеский дрон взорвался на детской площадке в Николаеве, нанеся значительные разрушения. Ударной волной в соседних домах выбило окна, повреждены межкомнатные двери, а весь двор покрылся обломками конструкций. Местные жители пытаются восстановить свое жилье после атаки.
Кроме этого, в результате массированного удара поврежден объект критической инфраструктуры, что повлекло пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели. Также зафиксированы разрушения в пяти многоквартирных домах, четырех магазинах, заведении питания и офисных помещениях.
Ранения получил 64-летний мужчина. Его госпитализировали, и сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.
Напомним, российские террористы на рассвете атаковали Одесский регион баллистическими ракетами. Также мы писали, что оккупанты сегодня не вывели в море ни одного корабля.
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