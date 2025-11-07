Обстріл Одеської області 7 листопада - пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

РФ атакувала Одещину — пошкоджено енергетичний об'єкт
Росіяни ввечері, 7 листопада, вчергове атакували Одеську область дронами. На півдні регіону пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.
Про це у Telegram повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки атаки Одещини ввечері 7 листопада
"Ввечері 7 листопада ворог знову цинічно атакував ударними безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини. Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області", — йдеться у повідомленні.
Кіпер додав, що інформації про загиблих та постраждалих не було.
Нагадаємо, що сьогодні минув рік з подвійного масштабного обстрілу Одеси дронами-камікадзе у 2024 році. Журналісти Новини.LIVE нагадали, як одесити пережили ті обстріли.
Також ми писали, що кілька днів тому, в ніч проти 4 листопада, в Одеській області знову пролунали вибухи. Ворог вчергове здійснив дронову атаку.
