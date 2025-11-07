Відео
Україна
РФ атакувала Одещину — пошкоджено енергетичний об'єкт

РФ атакувала Одещину — пошкоджено енергетичний об'єкт

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 23:15
Оновлено: 23:15
Обстріл Одеської області 7 листопада - пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури
Пожежники ліквідовують наслідки російської атаки на енергооб'єкт. Ілюстративне фото: ifr.gp.gov.ua

Росіяни ввечері, 7 листопада, вчергове атакували Одеську область дронами. На півдні регіону пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це у Telegram повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки атаки Одещини ввечері 7 листопада

"Ввечері 7 листопада ворог знову цинічно атакував ударними безпілотниками критичну інфраструктуру Одещини. Незважаючи на ефективну роботу сил ППО, є пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури на півдні області", — йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що інформації про загиблих та постраждалих не було.

В Одеській області атаковано об'єкт енергетичної інфраструктури 7 листопада
Інформація про наслідки обстрілу Одещини. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що сьогодні минув рік з подвійного масштабного обстрілу Одеси дронами-камікадзе у 2024 році. Журналісти Новини.LIVE нагадали, як одесити пережили ті обстріли.

Також ми писали, що кілька днів тому, в ніч проти 4 листопада, в Одеській області знову пролунали вибухи. Ворог вчергове здійснив дронову атаку.

вибух Одеська область обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні енергетика
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
