Обстрел Одесской области 7 ноября - поврежден объект энергетической инфраструктуры

РФ атаковала Одесскую область — поврежден энергетический объект
Россияне вечером, 7 ноября, в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. На юге региона поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Последствия атаки Одесской области вечером 7 ноября
"Вечером 7 ноября враг снова цинично атаковал ударными беспилотниками критическую инфраструктуру Одесской области. Несмотря на эффективную работу сил ПВО, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры на юге области", — говорится в сообщении.
Кипер добавил, что информации о погибших и пострадавших не было.
Напомним, что сегодня прошел год с двойного масштабного обстрела Одессы дронами-камикадзе в 2024 году. Журналисты Новини.LIVE напомнили, как одесситы пережили те обстрелы.
Также мы писали, что несколько дней назад, в ночь на 4 ноября, в Одесской области снова прогремели взрывы. Враг в очередной раз совершил дроновую атаку.
