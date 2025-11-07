Обстрел Одесской области 7 ноября - поврежден объект энергетической инфраструктуры

Пожарные ликвидируют последствия российской атаки на энергообъект. Иллюстративное фото: ifr.gp.gov.ua

Россияне вечером, 7 ноября, в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. На юге региона поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Последствия атаки Одесской области вечером 7 ноября

"Вечером 7 ноября враг снова цинично атаковал ударными беспилотниками критическую инфраструктуру Одесской области. Несмотря на эффективную работу сил ПВО, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры на юге области", — говорится в сообщении.

Кипер добавил, что информации о погибших и пострадавших не было.

Информация о последствиях обстрела Одесской области. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что сегодня прошел год с двойного масштабного обстрела Одессы дронами-камикадзе в 2024 году. Журналисты Новини.LIVE напомнили, как одесситы пережили те обстрелы.

Также мы писали, что несколько дней назад, в ночь на 4 ноября, в Одесской области снова прогремели взрывы. Враг в очередной раз совершил дроновую атаку.