Главная Одесса РФ атаковала Одесскую область — поврежден энергетический объект

РФ атаковала Одесскую область — поврежден энергетический объект

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 23:15
обновлено: 23:45
Обстрел Одесской области 7 ноября - поврежден объект энергетической инфраструктуры
Пожарные ликвидируют последствия российской атаки на энергообъект. Иллюстративное фото: ifr.gp.gov.ua

Россияне вечером, 7 ноября, в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. На юге региона поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки Одесской области вечером 7 ноября

"Вечером 7 ноября враг снова цинично атаковал ударными беспилотниками критическую инфраструктуру Одесской области. Несмотря на эффективную работу сил ПВО, есть повреждения объекта энергетической инфраструктуры на юге области", — говорится в сообщении.

Кипер добавил, что информации о погибших и пострадавших не было.

В Одеській області атаковано об'єкт енергетичної інфраструктури 7 листопада
Информация о последствиях обстрела Одесской области. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что сегодня прошел год с двойного масштабного обстрела Одессы дронами-камикадзе в 2024 году. Журналисты Новини.LIVE напомнили, как одесситы пережили те обстрелы.

Также мы писали, что несколько дней назад, в ночь на 4 ноября, в Одесской области снова прогремели взрывы. Враг в очередной раз совершил дроновую атаку.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
