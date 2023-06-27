РФ готує черговий масований удар, — Гуменюк

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Окупанти поновили свої запаси засобів ураження. Відносно спокійна минула ніч може свідчити про підготовку окупантів до чергової масованої атаки.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Після певних масованих атак, вони беруть паузу аби перепланувати свої дії. Потужності в них ще є. Запаси, зокрема і дронові, вони поповнили. Це говорить про те, що масовані нічні атаки будуть повторюватись", — зазначила Наталя Гуменюк.

Втім, речниця ОК "Південь" додала, що цілком ймовірні обстріли й вдень, тож слід бути пильним та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ворог активно займається розвідкою, що може свідчити про підготовку чергового ракетного удару.

Зазначимо, в Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ракетоносіїв серед них немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети "Калібр" та сім ударних БпЛА типу Shahed.

Також ми писали, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.