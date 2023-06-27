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РФ готовит очередной массированный удар, — Гуменюк

27 июня 2023 10:59
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ готовит очередной массированный удар, — Гуменюк
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Оккупанты восстановили свои запасы средств поражения. Относительно спокойная минувшая ночь может свидетельствовать о подготовке оккупантов к очередной массированной атаке.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"После определенных массированных атак они берут паузу, чтобы перепланировать свои действия. Мощности у них еще есть. Запасы, в том числе и дроновые, они пополнили. Это говорит о том, что массированные ночные атаки будут повторяться", — отметила Наталья Гуменюк.

Впрочем, спикер ОК "Юг" добавил, что вполне вероятны обстрелы и днем, поэтому следует быть бдительным и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Враг активно занимается разведкой, что может свидетельствовать о подготовке очередного ракетного удара.

Отметим, что в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Впрочем, ракетоносителей среди них нет.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины. Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и семь ударных БпЛА типа Shahed.

Также мы писали, что количество уничтоженных за прошедшие сутки российских оккупантов составляет почти 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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