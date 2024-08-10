У ВМС підтвердили ураження газовидобувних вишок у Чорному морі

Речник ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

У Військово-морських силах підтвердили успішне ураження газовидобувних вишок у Чорному морі, більш відомих як "вишки Бойка". Відомо, що операція була проведена за участі бійців ГУР та пройшла без втрат.

Про це на своїй Facebook-сторінці написав речник ВМС Дмитро Плетенчук.

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За його словами, ворог використовував цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство.

"Допустити цього ми не можемо. Берегові ракетно-артилерійські війська ВМС ЗС України — це максимально серйозні чуваки", — пише військовий.

Крім того, Плетенчук додав, що за пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал.

"Цивільних там не було. Штатний функціонал платформа не виконувала", — наголосив капітан третього рангу.

Що відомо про "вишки Бойка"

Це бурові газовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. У 2014 році, після анексії півострова, їх захопила Росія. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною ситуацією за допомогою радіотехнічної розвідки. Закупівля плавучих вишок для видобутку газу спричинила суспільний резонанс через можливе порушення законів України та привласнення державних коштів у особливо великих розмірах колишнім міністром енергетики України, проросійським політиком Юрієм Бойком.