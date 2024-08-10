В ВМС подтвердили поражение газодобывающих вышек в Черном море

РФ хотела помешать гражданскому судоходству — в ВМС рассказали подробности атаки на "вышки Бойко"
В Военно-морских силах подтвердили успешное поражение газодобывающих вышек в Черном море, более известных как "вышки Бойко". Известно, что операция была проведена с участием бойцов ГУР и прошла без потерь.
Об этом на своей Facebook-странице написал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
Подробности удара
По его словам, враг использовал эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство.
"Допустить этого мы не можем. Береговые ракетно-артиллерийские войска ВМС ВС Украины — это максимально серьезные чуваки", — пишет военный.
Кроме того, Плетенчук добавил, что за пол суток до поражения враг забросил на платформу оборудование и военный персонал.
"Гражданских там не было. Штатный функционал платформа не выполняла", — подчеркнул капитан третьего ранга.
Что известно о "вышках Бойко"
Это буровые газодобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. В 2014 году после аннексии полуострова их захватила Россия. Кроме газодобычи, оккупанты также использовали их для наблюдения за надводной ситуацией с помощью радиотехнической разведки. Закупка плавучих вышек для добычи газа привела к общественному резонансу из-за возможного нарушения законов Украины и присвоения государственных средств в особо крупных размерах бывшим министром энергетики Украины, пророссийским политиком Юрием Бойко.
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