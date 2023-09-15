РФ може завдати удару з нового корабля, — Гуменюк

Ракетоносій Циклон. Фото: google

Попри стабільну обстановку в Чорному морі, останнім часом було помічено розгортання корабельного угрупування ворога. У акваторії з'явилися 20 кораблів і катерів, які містять бойові кораблі, судна забезпечення і прикордонні кораблі та катери.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

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Серед корабельного угруповання особливо виділяється ракетоносій Циклон. Він може стати потенційною загрозою, навіть попри його невипробувану бойову ефективність.

"Це той самий Циклон, який вони презентували як новинку, але не пройшов він випробувань, офіційних висновків про його боєздатність немає. З усім тим, ми не можемо нехтувати тим, що він є ракетоносієм, передбачено тактико-технічними характеристиками спорядження його вісьмома Калібрами. І розуміючи стан, в якому зараз перебуває ворог, можемо припустити, що вони здатні застосовувати неперевірений запас і неперевірений корабель в бойовому сенсі. Тому нехтувати цим не можна, але панікувати не слід", — пояснила Наталя Гуменюк.

Наталя Гуменюк також вказала на те, що ворог активно уникає пункти базування і намагатиметься маневрувати відкритими просторами, оскільки він серйозно турбується про можливість ураження в обмеженому просторі.

Зазначимо, внаслідок ракетного удару по військовій інфраструктурі окупованого Севастополя, як стало відомо, був знищений не тільки великий десантний корабель "Мінськ", а і підводний човен "Ростов-на-Дону". Ця російська субмарина, як повідомив Генштаб ЗСУ, стала першою, ліквідованою Силами оборони України у нинішній війні.