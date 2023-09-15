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РФ может нанести удар с нового корабля, — Гуменюк

15 сентября 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ может нанести удар с нового корабля, — Гуменюк
Ракетоноситель Циклон. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Несмотря на стабильную обстановку в Черном море, в последнее время было отмечено развертывание корабельной группировки врага. В акватории появились 20 кораблей и катеров, содержащих боевые корабли, суда снабжения и пограничные корабли и катера.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ сообщила начальница объединенного координационного пресс центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Среди корабельной группировки особенно выделяется ракетоноситель Циклон. Он может стать потенциальной угрозой даже несмотря на его неиспытанную боевую эффективность.

"Это тот самый Циклон, который они презентовали как новинку, но не прошел он испытаний, официальных выводов о его боеспособности нет. Со всем тем мы не можем пренебрегать тем, что он является ракетоносителем, предусмотрено тактико-техническими характеристиками снаряжения его восемью Калибрами. И понимая состояние, в котором сейчас находится враг, можем предположить, что они способны применять непроверенный запас и непроверенный корабль в боевом смысле. Поэтому пренебрегать этим нельзя, но паниковать не следует", — объяснила Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк также указала на то, что враг активно избегает пунктов базирования и будет пытаться маневрировать по открытым пространствам, поскольку он серьезно беспокоится о возможности поражения в ограниченном пространстве.

Отметим, в результате ракетного удара по военной инфраструктуре оккупированного Севастополя, как стало известно, была уничтожена не только крупная десантная корабль "Минск", но и подлодка "Ростов-на-Дону". Эта российская субмарина, как сообщил Генштаб ВСУ, стала первой ликвидированной Силами обороны Украины в нынешней войне.

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