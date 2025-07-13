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Головна Одеса РФ намагається висадити десант на півдні України — подробиці

РФ намагається висадити десант на півдні України — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 11:29
Росія активізувала штурми на півдні та скидає дронами боєприпаси
Російські загарбники. Фото ілюстративне: reuters

На Придніпровському напрямку росіяни різко активізували штурми — з 2-3 на день до понад десяти. Дронами скидають на острови боєприпаси, продукти та озброєння, після чого намагаються висадити штурмові групи. Удари зростають і по правому берегу — під прицілом не лише військові, а й цивільні.

Про це у неділю, 13 липня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

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Росіяни посилили штурми

"За останній тиждень ворог втричі збільшив кількість штурмових дій на островах. Якщо раніше це було 2-3 атаки на добу, то тепер — шість, вісім, навіть одинадцять. Вони намагаються взяти під контроль окремі ділянки, утримати плацдарми", — повідомив Волошин.

За його словами, противник використовує дрони для постачання на острови боєприпасів, озброєння і навіть їжі.

"Вони скидають на одне місце кілька "посилок" за добу, а потім намагаються туди висадити штурмову групу. Завдання — закріпитись. Хоча зробити це важко: вода під ґрунтом, окопатися неможливо", — пояснив речник.

На півдні ситуація напружена

Особливо гаряче — від островів Козулиський і Забич до району Антонівських мостів. Тут росіяни щодня проводять по кілька невдалих атак, намагаючись просунутись, попри складні умови. Крім того, Волошин повідомив, що на 10–15% зросла кількість ударів FPV-дронами по правобережжю.

"Мішенню часто стає не військова техніка, а цивільна інфраструктура та населення. Ворог хоче перетворити цю зону на "мертву", знищивши все, що можна використати для оборони", — зазначив він.

Наразі українські сили утримують позиції. Однак ситуація на півдні залишається напруженою.

Нагадаємо, протягом минулої доби та у ніч на неділю, 13 липня, Росія здійснила масовану атаку на територію України із застосуванням ударних дронів. Також ми писали, що  російські війська завдали серії ударів по території Дніпропетровської області.

Херсон Одеська область Новини Одеси дрони війна штурм
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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