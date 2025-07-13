Росія активізувала штурми на півдні та скидає дронами боєприпаси

РФ намагається висадити десант на півдні України — подробиці
На Придніпровському напрямку росіяни різко активізували штурми — з 2-3 на день до понад десяти. Дронами скидають на острови боєприпаси, продукти та озброєння, після чого намагаються висадити штурмові групи. Удари зростають і по правому берегу — під прицілом не лише військові, а й цивільні.
Про це у неділю, 13 липня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.
Росіяни посилили штурми
"За останній тиждень ворог втричі збільшив кількість штурмових дій на островах. Якщо раніше це було 2-3 атаки на добу, то тепер — шість, вісім, навіть одинадцять. Вони намагаються взяти під контроль окремі ділянки, утримати плацдарми", — повідомив Волошин.
За його словами, противник використовує дрони для постачання на острови боєприпасів, озброєння і навіть їжі.
"Вони скидають на одне місце кілька "посилок" за добу, а потім намагаються туди висадити штурмову групу. Завдання — закріпитись. Хоча зробити це важко: вода під ґрунтом, окопатися неможливо", — пояснив речник.
На півдні ситуація напружена
Особливо гаряче — від островів Козулиський і Забич до району Антонівських мостів. Тут росіяни щодня проводять по кілька невдалих атак, намагаючись просунутись, попри складні умови. Крім того, Волошин повідомив, що на 10–15% зросла кількість ударів FPV-дронами по правобережжю.
"Мішенню часто стає не військова техніка, а цивільна інфраструктура та населення. Ворог хоче перетворити цю зону на "мертву", знищивши все, що можна використати для оборони", — зазначив він.
Наразі українські сили утримують позиції. Однак ситуація на півдні залишається напруженою.
Нагадаємо, протягом минулої доби та у ніч на неділю, 13 липня, Росія здійснила масовану атаку на територію України із застосуванням ударних дронів. Також ми писали, що російські війська завдали серії ударів по території Дніпропетровської області.
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