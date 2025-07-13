Россия активизировала штурмы на юге и сбрасывает дронами боеприпасы

Российские захватчики. Фото иллюстративное: reuters

На Приднепровском направлении россияне резко активизировали штурмы — с 2-3 в день до более десяти. Дронами сбрасывают на острова боеприпасы, продукты и вооружение, после чего пытаются высадить штурмовые группы. Удары растут и по правому берегу — под прицелом не только военные, но и гражданские.

Об этом в воскресенье, 13 июля, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал представитель ОК "Юг" Владислав Волошин.

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"За последнюю неделю враг втрое увеличил количество штурмовых действий на островах. Если раньше это было 2-3 атаки в сутки, то теперь — шесть, восемь, даже одиннадцать. Они пытаются взять под контроль отдельные участки, удержать плацдармы", — сообщил Волошин.

По его словам, противник использует дроны для поставки на острова боеприпасов, вооружения и даже еды.

"Они сбрасывают на одно место несколько "посылок" за сутки, а потом пытаются туда высадить штурмовую группу. Задача - закрепиться. Хотя сделать это трудно: вода под грунтом, окопаться невозможно", — пояснил спикер.

На юге ситуация напряженная

Особенно горячо — от островов Козулиский и Забич до района Антоновских мостов. Здесь россияне ежедневно проводят по несколько неудачных атак, пытаясь продвинуться, несмотря на сложные условия. Кроме того, Волошин сообщил, что на 10-15% возросло количество ударов FPV-дронами по правобережью.

"Мишенью часто становится не военная техника, а гражданская инфраструктура и население. Враг хочет превратить эту зону в "мертвую", уничтожив все, что можно использовать для обороны", — отметил он.

Сейчас украинские силы удерживают позиции. Однако ситуация на юге остается напряженной.

Напомним, за прошедшие сутки и в ночь на воскресенье, 13 июля, Россия осуществила массированную атаку на территорию Украины с применением ударных дронов. Также мы писали, что российские войска нанесли серии ударов по территории Днепропетровской области.