РФ нарощує сили у Чорному морі: скільки споряджено "Калібрів"

Запуск ракети типу "Калібр". Фото: google

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів. Крім того, ворог вивів споряджений ракетоносій.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів, з них 1 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 2 ворожі кораблі;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Зазначимо, з'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 6 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 6 вересня.

Нагадаємо, сьогодні вночі майже три години окупанти атакували Одеську область. Ворог запустив ударні дрони по Ізмаїльському району. Атака вчергове була направлена на портову та сільськогосподарську інфраструктуру. Ворожі БпЛА пошкодили елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. На жаль, одна людина загинула. Фото наслідків обстрілу дивіться в матеріалі.