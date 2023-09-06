РФ наращивает силы в Черном море: сколько снаряжено "Калибров"

Запуск ракеты типа "Калибр". Фото: google

На боевом дежурстве в Черном море находятся девять вражеских кораблей. Кроме того, враг вывел снаряженный ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 9 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Отметим, появились актуальные карты боевых действий на утро 6 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 6 сентября.

Напомним, сегодня ночью почти три часа оккупанты атаковали Одесскую область. Враг запустил ударные дроны по Измаильскому району. Атака в очередной раз была направлена на портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру. Вражеские БПЛА повредили элеваторы, административные здания, агропредприятия. К сожалению, один человек погиб. Фото последствий обстрела смотрите в материале.