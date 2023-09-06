Військові показали наслідки атаки по Одещині (фото)

Атака призвела до значних руйнувань. Фото: Сили оборони півдня України

Сьогодні вночі майже три години окупанти атакували Одеську область. Ворог запустив ударні дрони по Ізмаїльському району.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Обстріл Одещини 6 вересня

Атака вчергове була направлена на портову та сільськогосподарську інфраструктуру. Ворожі БпЛА пошкодили елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

"На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким…", — йдеться в повідомленні Олега Кіпера.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Сили оборони півдня України

Зруйнована будівля внаслідок обстрілу. Фото: Сили оборони півдня України

Уламки дронів, якими атакували Одеську область. Фото: Сили оборони півдня України

Зазначимо, що у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі з 33.

Атаки по Одещині

Вночі 4 вересня російські окупанти атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та устаткування промислових підприємств.

Крім того, вночі 3 вересня ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеської області. На південний регіон здійснювалася атака понад три з половиною години.