Військові показали наслідки атаки по Одещині (фото)
Сьогодні вночі майже три години окупанти атакували Одеську область. Ворог запустив ударні дрони по Ізмаїльському району.
Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Обстріл Одещини 6 вересня
Атака вчергове була направлена на портову та сільськогосподарську інфраструктуру. Ворожі БпЛА пошкодили елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.
"На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким…", — йдеться в повідомленні Олега Кіпера.
Зазначимо, що у ніч проти 6 вересня росіяни здійснили черговий обстріл України ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Українській ППО вдалося знищити 23 повітряні цілі з 33.
Атаки по Одещині
Вночі 4 вересня російські окупанти атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники. У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджено складські та виробничі будівлі, сільгосптехніку та устаткування промислових підприємств.
Крім того, вночі 3 вересня ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеської області. На південний регіон здійснювалася атака понад три з половиною години.