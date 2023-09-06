Военные показали последствия атаки по Одесской области (фото)

Атака привела к значительным разрушениям. Фото: Силы обороны юга Украины

Сегодня ночью почти три часа оккупанты атаковали Одесскую область. Враг запустил ударные дроны по Измаильскому району.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Обстрел Одесской области 6 сентября

Атака в очередной раз была направлена на портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру. Вражеские БПЛА повредили элеваторы, административные здания, агропредприятия.

"К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице. Искренние соболезнования родным и близким…", — говорится в сообщении Олега Кипера.

Спасатели тушат пожар. Фото: Силы обороны юга Украины

Разрушено здание в результате обстрела. Фото: Силы обороны юга Украины

Обломки дронов, которыми атаковали Одесскую область. Фото: Силы обороны юга Украины

Отметим, что в ночь на 6 сентября россияне совершили очередной обстрел Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушные цели из 33.

Атаки по Одесчине

Ночью 4 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.

Кроме того, ночью 3 сентября враг в очередной раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов.