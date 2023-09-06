Военные показали последствия атаки по Одесской области (фото)
Сегодня ночью почти три часа оккупанты атаковали Одесскую область. Враг запустил ударные дроны по Измаильскому району.
Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
Обстрел Одесской области 6 сентября
Атака в очередной раз была направлена на портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру. Вражеские БПЛА повредили элеваторы, административные здания, агропредприятия.
"К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице. Искренние соболезнования родным и близким…", — говорится в сообщении Олега Кипера.
Отметим, что в ночь на 6 сентября россияне совершили очередной обстрел Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушные цели из 33.
Атаки по Одесчине
Ночью 4 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий.
Кроме того, ночью 3 сентября враг в очередной раз атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. На южный регион осуществлялась атака более трех с половиной часов.