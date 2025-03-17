Небезпека для Одещини - РФ продовже атакувати Херсонщину

Військовий на фронті. Фото ілюстративне: Олександр Сайковський, 241 НЦ МП ВМС ЗСУ

Росія продовжить спроби прорватися на південь країни, а саме на Херсонському та Запорізькому напрямках. Усе тому, що ці території вже оголошені частиною РФ у їхній конституції.

Про це повідомив ветеран 73 морського центру ССО Павло Якімчук в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Херсонщина у небезпеці

Наразі значна частина Херсонської та Запорізької областей залишаються під контролем України, що є потужним ударом по репутації російського керівництва. Павло Якімчук зауважив, що росіяни вже намагалися висадитися на правобережжя в районі Антонівського мосту і саме звідти треба чекати нової небезпеки.

"Це їхня священна конституція, і те, що Запоріжжя і Херсон вони вже включили в склад Російської Федерації. Саме тому вони там намагатимуться прорватися, і саме там на дальше треба очіквати небезпеки", — каже Павло Якімчук.

Варто зазначити, що якщо противнику вдасться прорвати оборону, то наступними цілями можуть стати Миколаїв та Одещина. Однак шансів на такий результат практично немає.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про небезпеку від російських ракетоносіїв. А також про ситуацію на Харківському фронті.