Опасность для Одесской области - РФ продолжит атаковать Херсонскую область

Военный на фронте. Фото иллюстративное: Александр Сайковский, 241 НЦ МП ВМС ВСУ

Россия продолжит попытки прорваться на юг страны, а именно на Херсонском и Запорожском направлениях. Все потому, что эти территории уже объявлены частью РФ в их конституции.

Об этом сообщил ветеран 73 морского центра ССО Павел Якимчук в эфире Ранок.LIVE.

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Херсонщина в опасности

Сейчас значительная часть Херсонской и Запорожской областей остаются под контролем Украины, что является мощным ударом по репутации российского руководства. Павел Якимчук отметил, что россияне уже пытались высадиться на правобережье в районе Антоновского моста и именно оттуда надо ждать новой опасности.

"Это их священная конституция и то, что Запорожье и Херсон они уже включили в состав Российской Федерации. Именно поэтому они там будут пытаться прорваться, и именно там дальше надо ожидать опасности",— говорит Павел Якимчук.

Стоит отметить, что если противнику удастся прорвать оборону, то следующими целями могут стать Николаев и Одесчина. Однако шансов на такой исход практически нет.

Напомним, недавно мы писали об опасности от российских ракетоносителей. А также о ситуации на Харьковском фронте.