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Враг вывел боевые корабли с Черного моря — опасность для Одесчины

17 марта 2025 10:48
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Российские ракетоносители - угроза для Одесской области
Российский корабль. Фото иллюстративное: РБК-Украина
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

РФ вывела свои военные корабли из Черного моря, однако продолжает создавать угрозу в акватории Средиземного. Сегодня, 17 марта, враг снова вывел на патрулирование 3 носителя крылатых ракет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Средиземном море сейчас на патрулировании четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В акваториях Черного и Азовского по состоянию на утро активности врага не зафиксировано.

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Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 2 судна, одно из которых затем двинулось в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ вошли 9 кораблей, 5 из которых шли со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали оботказе России от прекращения огня. А также о маскировке боевых кораблей в Крыму.

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