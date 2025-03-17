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Ворог вивів бойові кораблі з Чорного моря — небезпека для Одещини

17 березня 2025 10:48
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Російські ракетоносії — загроза для Одещини
Російський корабель. Фото ілюстративне: РБК-Україна
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

РФ вивела свої військові кораблі з Чорного моря, проте продовжує створювати загрозу в акваторії Середземного. Сьогодні, 17 березня, ворог знову вивів на патрулювання 3 носії крилатих ракет.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Середземному морі наразі на патрулюванні чотири судна РФ, три з яких є носіями 26 крилатих ракет. В акваторіях Чорного та Азовського станом на ранок активності ворога не зафіксовано.

Росія вивела кораблі з Чорного моря — яка загроза для Одещини - фото 1
Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу до Чорного моря Керченською протокою зайшли 2 судна, одне з яких потім рушило у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ увійшли 9 кораблів, 5 я яких йшли зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відмову Росії від припинення вогню. А також про маскування бойових кораблів у Криму.

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