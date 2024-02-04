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РФ шукає нові місця для літаків після атаки на Бельбек, — Гуменюк

4 лютого 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
РФ шукає нові місця для літаків після атаки на Бельбек, — Гуменюк
Супутникові знімки аеродрому у Бельбеку. Фото: DeepState
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після влучання по аеродрому у Бельбеку ворог намагається знайти нові безпечні місця для дислокації літаків. Крім того, наразі росіяни вимушені віддалити пускові рубежі від території України, створюючи для себе додатків маніпуляції для обстрілів. 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, наразі у РФ все ж залишається перевага у повітрі, однак ворожі літаки не почувають себе безпечно. Через це вони вимушені перемістити їх якомога далі.

"Окупанти не наближаються в ті райони, де був для них прикрий урок, але, тим не менш, ми продовжуємо роботу для того, щоб авіації ворога ставало менше і підтвердження тому — результативна робота по аеродрому "Бельбек", де мінус три літаки знову", — сказала військова. 

Знищення командного пункту РФ 

Крім того, речниця "Півдня" наголосила, що ворогу буде важче атакувати на півдні з літаків, адже їм потрібно більше часу, аби долетіти до пускових рубежів. За цей час їх може виявити та ліквідувати українська протиповітряна оборона. 

"Ми відбиваємо своє, знищення командного пункту очевидно впливає на керування авіацією в цілому", — підсумувала Гуменюк. 

Нагадаємо, Сили оборони півдня знищили частину авіації росіян на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Наразі відомо, що окупанти були атаковані щонайменше пʼятьма ракетами, які досягли цілей удару. 

Також ми писали, що українські морські дрони не дають спокою росіянам на території окупованого Криму. Для відбиття атак окупанти використовують "Град".

Одеса
російські війська
Крим
Одеська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
літаки
атака

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