РФ ищет новые места для самолетов после атаки на Бельбек, — Гуменюк

Спутниковые фотографии аэродрома в Бельбеке. Фото: DeepState

После попадания по аэродрому в Бельбеке враг пытается найти новые места для дислокации самолетов. Кроме того, россияне вынуждены отдалить пусковые рубежи от территории Украины, создавая для себя приложений манипуляции для обстрелов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, пока у РФ все же остается преимущество в воздухе, однако вражеские самолеты не чувствуют себя безопасно. Поэтому они вынуждены переместить их как можно дальше.

"Оккупанты не приближаются в те районы, где был для них досадный урок, но, тем не менее, мы продолжаем работу для того, чтобы авиации врага становилось меньше и подтверждение тому — результативная работа по аэродрому "Бельбек", где минус три самолета снова", – сказала военная.

Уничтожение командного пункта РФ

Кроме того, спикер "Юга" подчеркнул, что врагу будет труднее атаковать на юге с самолетов, ведь им нужно больше времени, чтобы долететь до пусковых рубежей. За это время их могут выявить и ликвидировать украинская противовоздушная оборона.

"Мы отбиваем свое, уничтожение командного пункта очевидно влияет на управление авиацией в целом", — подытожила Гуменюк.

Напомним, Силы обороны юга уничтожили часть авиации россиян на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Известно, что оккупанты были атакованы по меньшей мере пятью ракетами, которые достигли целей удара.

Также мы писали, что украинские морские дроны не дают покоя россиянам на территории оккупированного Крыма. Для отражения атак оккупанты используют "Град".