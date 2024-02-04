Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow РФ ищет новые места для самолетов после атаки на Бельбек, — Гуменюк arrow

РФ ищет новые места для самолетов после атаки на Бельбек, — Гуменюк

4 февраля 2024 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
РФ ищет новые места для самолетов после атаки на Бельбек, — Гуменюк
Спутниковые фотографии аэродрома в Бельбеке. Фото: DeepState
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После попадания по аэродрому в Бельбеке враг пытается найти новые места для дислокации самолетов. Кроме того, россияне вынуждены отдалить пусковые рубежи от территории Украины, создавая для себя приложений манипуляции для обстрелов.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

По ее словам, пока у РФ все же остается преимущество в воздухе, однако вражеские самолеты не чувствуют себя безопасно. Поэтому они вынуждены переместить их как можно дальше.

"Оккупанты не приближаются в те районы, где был для них досадный урок, но, тем не менее, мы продолжаем работу для того, чтобы авиации врага становилось меньше и подтверждение тому — результативная работа по аэродрому "Бельбек", где минус три самолета снова", – сказала военная.

Уничтожение командного пункта РФ

Кроме того, спикер "Юга" подчеркнул, что врагу будет труднее атаковать на юге с самолетов, ведь им нужно больше времени, чтобы долететь до пусковых рубежей. За это время их могут выявить и ликвидировать украинская противовоздушная оборона.

"Мы отбиваем свое, уничтожение командного пункта очевидно влияет на управление авиацией в целом", — подытожила Гуменюк.

Напомним, Силы обороны юга уничтожили часть авиации россиян на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Известно, что оккупанты были атакованы по меньшей мере пятью ракетами, которые достигли целей удара.

Также мы писали, что украинские морские дроны не дают покоя россиянам на территории оккупированного Крыма. Для отражения атак оккупанты используют "Град".

Одесса
российские войска
Крым
Одесская область
Новости Одессы
Наталия Гуменюк
самолеты
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме