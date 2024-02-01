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На аеродромі у Криму знайшли "прихисток" п'ять ракет, — Гуменюк

1 лютого 2024 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На аеродромі у Криму знайшли "прихисток" п'ять ракет, — Гуменюк
Момент вибуху у Севастополі. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вчора Сили оборони півдня знищили частину авіації росіян на аеродромі Бельбеку у тимчасово окупованому Криму. Наразі відомо, що окупанти були атаковані щонайменше пʼятьма ракетами, які досягли цілей удару. 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Росіяни самі вже підтвердили, що 5 ракет знайшли "прихисток" на території тимчасово окупованого Криму і визнали те, що не встигли розсердити льотний склад", — сказала військова. 

Повітряний захист росіян у Криму

Крім того, речниця "Півдня" наголосила, що останнім часом окупанти намагаються покращити захист військових обʼєктів у Криму та стягують додаткові системи ППО

"Скільки б їх там не було — кожну знайдемо і з кожною попрацюємо індивідуально. Ми спостерігаємо ретельно за усіма їхніми маневрами і бачимо обʼєкти, які варті нашої уваги", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, українські морські дрони не дають спокою росіянам на території окупованого Криму. Для відбиття атак окупанти використовують "Град".

Додамо, що українські партизани підняли прапор на кримській горі Пахкал-Кая, а росіяни поступово згортають свої бази у Криму. Тікають до Новоросійська, бо мають проблеми з логістикою.

Одеса
війна
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Одеська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
війна в Україні

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