ЗСУ покращують тактичний стан на лівобережжі Херсонщини, — Гуменюк

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Збройні сили України продовжують розширювати плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Попри щоденні атаки ворога, бійці Сил оборони продовжують утримувати позиції та покращувати тактичний стан.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Дуже важка робота ведеться для того, щоб триматися на цих позиціях і відбивати щільні атаки ворога. Навіть відбиття атак — це велике досягнення, адже ми маємо перспективи для просування", — сказала військова.

Як просування ЗСУ впливає на Чорноморський флот

Крім того, речниця "Півдня" зазначила, що останнім часом кораблі окупантів виконують охоронну функцію та тримаються біля берегів Новоросійська. Однак, попри це, вони виходять на чергування спорядженими.

"Ракетоносії, зазвичай, перебувають в умовно безпечному для себе районі. Вони не підготовленні для запусків, проте це може змінитися будь-якої миті", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, попри негоду та туман, ворог збільшив кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. Наразі на бойовому рейді залишаються ракетоносії, які створюють загрозу обстрілів.

Також ми писали, що бійці Збройних сил України провели успішну операцію з ліквідації російської системи протиповітряної оборони сьогодні, 30 січня. Українські воїни атакували ППО в тимчасово окупованому Криму, внаслідок чого уразили радіолокаційну станцію.