Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow ЗСУ покращують тактичний стан на лівобережжі Херсонщини, — Гуменюк arrow

ЗСУ покращують тактичний стан на лівобережжі Херсонщини, — Гуменюк

30 січня 2024 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ЗСУ покращують тактичний стан на лівобережжі Херсонщини, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Збройні сили України продовжують розширювати плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Попри щоденні атаки ворога, бійці Сил оборони продовжують утримувати позиції та покращувати тактичний стан. 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

 

"Дуже важка робота ведеться для того, щоб триматися на цих позиціях і відбивати щільні атаки ворога. Навіть відбиття атак — це велике досягнення, адже ми маємо перспективи для просування", — сказала військова. 

Як просування ЗСУ впливає на Чорноморський флот 

Крім того, речниця "Півдня" зазначила, що останнім часом кораблі окупантів виконують охоронну функцію та тримаються біля берегів Новоросійська. Однак, попри це, вони виходять на чергування спорядженими.

"Ракетоносії, зазвичай, перебувають в умовно безпечному для себе районі. Вони не підготовленні для запусків, проте це може змінитися будь-якої миті", — додала Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, попри негоду та туман, ворог збільшив кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. Наразі на бойовому рейді залишаються ракетоносії, які створюють загрозу обстрілів. 

Також ми писали, що бійці Збройних сил України провели успішну операцію з ліквідації російської системи протиповітряної оборони сьогодні, 30 січня. Українські воїни атакували ППО в тимчасово окупованому Криму, внаслідок чого уразили радіолокаційну станцію.

Одеса
війна
ЗСУ
Чорне море
Одеська область
Херсонська область
Новини Одеси
Наталія Гуменюк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі