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Ракетоносії РФ у Чорному морі — скільки загрожує "Калібрів"

30 січня 2024 10:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ракетоносії РФ у Чорному морі — скільки загрожує "Калібрів"
Ворожі кораблі у морі. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 30 січня, попри негоду та туман, ворог збільшив кількість кораблів на чергуванні у Чорному морі. Наразі на бойовому рейді залишаються ракетоносії, які створюють загрозу обстрілів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі перебувають 5 кораблів, серед яких 2 ракетоносії з 8 "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 9 суден, 4 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 3 судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів армія-агресорка стабільно тримає на чергуванні у Чорному морі споряджені ракетоносії. Однак їхня "укомплектованість" не означає, що окупанти готові до масованих обстрілів з кораблів. 

Також ми писали, що протягом останніх кількох днів на окупованій частині Херсонської області точилися жорсткі бої. У їхніх наслідках Силам оборони України вдалося розширити плацдарм для подальшого наступу на лівому березі Дніпра.

Додамо, росіяни обрали сталу кількість ударних БпЛА, які запускають по території України. Таким чином окупанти намагаються навчитися обходити системи протиповітряної оборони.

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