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Ворог намагається виснажити ППО на півдні — Гуменюк про нічні атаки дронами

29 січня 2024 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог намагається виснажити ППО на півдні — Гуменюк про нічні атаки дронами
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни обрали сталу кількість ударних БпЛА, які запускають по території України. Таким чином окупанти намагаються навчитися обходити системи протиповітряної оборони. 

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Намагаючись тримати в напруженні і виснажуючи системи ППО щоночі, ворог розвідує готовність установок та намагається прокласти наступні маршрути ударів з урахуванням усіх факторів", — сказала Гуменюк. 

Крім того, військова зазначила, що маленька кількість запущених дронів не означає, що наступної ночі не буде масованої атаки. 

Росіяни стягують сили у Крим

Окремо речниця "Півдня" наголосила, що окупанти постійно маневрують території Криму та відчувають потребу підтягувати свої сили ближче до місцевостей бойового зіткнення. Це повʼязано з тим, що на окупованому півдні у РФ відчувається нестача боєготового особового складу.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів армія-агресорка стабільно тримає на чергуванні у Чорному морі споряджені ракетоносії. Однак їхня "укомплектованість" не означає, що окупанти готові до масованих обстрілів з кораблів. 

Також ми писали, що Військово-морський флот України готовий взяти на себе командування двома британськими військовими кораблями. Йдеться про ракетні фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster.

Одеса
війна
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
ППО
Наталія Гуменюк

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