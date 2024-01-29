Ворог намагається виснажити ППО на півдні — Гуменюк про нічні атаки дронами

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Росіяни обрали сталу кількість ударних БпЛА, які запускають по території України. Таким чином окупанти намагаються навчитися обходити системи протиповітряної оборони.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Намагаючись тримати в напруженні і виснажуючи системи ППО щоночі, ворог розвідує готовність установок та намагається прокласти наступні маршрути ударів з урахуванням усіх факторів", — сказала Гуменюк.

Крім того, військова зазначила, що маленька кількість запущених дронів не означає, що наступної ночі не буде масованої атаки.

Росіяни стягують сили у Крим

Окремо речниця "Півдня" наголосила, що окупанти постійно маневрують території Криму та відчувають потребу підтягувати свої сили ближче до місцевостей бойового зіткнення. Це повʼязано з тим, що на окупованому півдні у РФ відчувається нестача боєготового особового складу.

Нагадаємо, протягом останніх тижнів армія-агресорка стабільно тримає на чергуванні у Чорному морі споряджені ракетоносії. Однак їхня "укомплектованість" не означає, що окупанти готові до масованих обстрілів з кораблів.

Також ми писали, що Військово-морський флот України готовий взяти на себе командування двома британськими військовими кораблями. Йдеться про ракетні фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster.