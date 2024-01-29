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Враг пытается истощить ПВО на юге — Гуменюк о ночных атаках дронами

29 января 2024 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг пытается истощить ПВО на юге — Гуменюк о ночных атаках дронами
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне выбрали постоянное количество ударных БпЛА, которые запускают по территории Украины. Таким образом, оккупанты пытаются научиться обходить системы противовоздушной обороны.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Пытаясь держать в напряжении и истощая системы ПВО каждую ночь, враг разведывает готовность установок и пытается проложить следующие маршруты ударов с учетом всех факторов", — сказала Гуменюк.

Кроме того, военная отметила, что маленькое количество запущенных дронов не означает, что на следующую ночь не будет массированной атаки.

Россияне стягивают силы в Крым

Отдельно спикера "Юга" подчеркнула, что оккупанты постоянно маневрируют территории Крыма и испытывают потребность подтягивать свои силы ближе к местностям боевого столкновения. Это связано с тем, что на оккупированном юге в РФ ощущается нехватка боеготового личного состава.

Напомним, в последние недели армия-агрессор стабильно держит на дежурстве в Черном море снаряженные ракетоносители. Однако их "укомплектованность" не означает, что оккупанты готовы к массированным обстрелам с кораблей.

Также мы писали, что Военно-морской флот Украины готов взять на себя командование двумя британскими военными кораблями. Речь идет о ракетных фрегатах HMS Argyll и недавно отремонтированном HMS Westminster.

Одесса
война
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
ПВО
Наталия Гуменюк

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