Присутність ракетоносіїв РФ у морі не означає готовність до обстрілів, — речник ВМС

Російські кораблі на чергуванні. Фото: росЗМІ

Протягом останніх тижнів армія-агресорка стабільно тримає на чергуванні у Чорному морі споряджені ракетоносії. Однак їхня "укомплектованість" не означає, що окупанти готові до масованих обстрілів з кораблів.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, зараз у росіян триває рік військових навчань флоту. Саме тому вони виводять у Чорне та Азовське моря значну частину кораблів.

"Те, що вони зараз знаходяться в морі, не означає, що атака може розпочатися зараз. Але все-таки ми слідкуємо за ситуацією та готові реагувати у разі потреби", — сказав речник ВМС.

Де тримаються кораблі РФ

Окремо Плетенчук зазначив, що наразі кораблі ворога намагаються триматися між портами південного берега Криму до Новоросійська. Саме в цій частині моря РФ проводить так зване патрулювання, однак це не стосується підводних човнів.

"Вони більш впевнено себе почувають, адже можуть приховано переміщуватися у Чорному морі. Але здебільшого не ризикують це робити", — додав військовий.

Нагадаємо, останнім часом росіяни виводять велику кількість кораблів на чергування у Чорне море. Однак це далеко не їхній максимум і на рейді можуть бути одночасно кілька десятків бойових одиниць флоту РФ.

Також ми писали, що Військово-морський флот України готовий взяти на себе командування двома британськими військовими кораблями. Йдеться про ракетні фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster.

Додамо, станом на ранок 29 січня ворог продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі споряджені ракетоносії. Наразі існує підвищена небезпека обстрілів, тож слід реагувати на сигнали повітряної тривоги.