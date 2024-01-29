Ракетоносії у Чорному морі — скільки кораблів на чергуванні

Запуск ракети з моря. Фото: росЗМІ

Станом на ранок 29 січня ворог продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі споряджені ракетоносії. Наразі існує підвищена небезпека обстрілів, тож слід реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі перебувають 5 кораблів, серед яких 2 ракетоносії з 8 "Калібрами" на борту;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 2 кораблі, з яких ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 2 судна, 2 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 15 суден, 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, Військово-морський флот України готовий взяти на себе командування двома британськими військовими кораблями. Йдеться про ракетні фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster.

Також ми писали, що ворог не припиняє маневри корабельного угруповання і системно підвищує рівень напруги у Чорному морі. Росіяни регулярно виводять на чергування підводні ракетоносії, виявити пуск ракет з таких човнів дуже складно.

Додамо, спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що у російських окупантів залишилося близько 900 високоточних далекобійних ракет. За місяць ворог виготовляє близько 100 одиниць.