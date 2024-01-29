Ракетоносители в Черном море — сколько кораблей на дежурстве

Запуск ракеты с моря. Фото: росСМИ

На утро 29 января враг продолжает держать на дежурстве в Черном море снаряженные ракетоносители. В настоящее время существует повышенная опасность обстрелов, поэтому следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находятся 5 кораблей, среди которых 2 ракетоносителя с 8 "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 2 судна, 2 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 15 судов, 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, Военно-морской флот Украины готов взять на себя командование двумя британскими военными кораблями. Речь идет о ракетных фрегатах HMS Argyll и недавно отремонтированном HMS Westminster.

Мы писали, что враг не прекращает маневры корабельной группировки и системно повышает уровень напряжения в Черном море. Россияне регулярно выводят на дежурство подводные ракетоносители, выявить пуск ракет с таких лодок очень сложно.

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что у российских оккупантов осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет. За месяц враг производит около 100 единиц.