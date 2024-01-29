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Присутствие ракетоносителей РФ в море не означает готовность к обстрелам, — спикер ВМС

29 января 2024 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Присутствие ракетоносителей РФ в море не означает готовность к обстрелам, — спикер ВМС
Российские корабли на дежурстве. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В последние недели армия-агрессор стабильно держит на чередовании в Черном море снаряженные ракетоносители. Однако их "укомплектованность" не означает, что оккупанты готовы к массированным обстрелам с кораблей.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, сейчас у россиян проходит год военных учений флота. Поэтому они выводят в Черное и Азовское моря значительную часть кораблей.

"То, что они сейчас находятся в море, не означает, что атака может начаться сейчас. Но все-таки мы следим за ситуацией и готовы реагировать в случае необходимости", — сказал спикер ВМС.

Где держатся корабли РФ

Отдельно Плетенчук отметил, что корабли врага пытаются держаться между портами южного берега Крыма до Новороссийска. Именно в этой части моря РФ проводит так называемое патрулирование, однако это не касается подлодок.

"Они увереннее себя чувствуют, ведь могут скрыто перемещаться в Черном море. Но в большинстве своем не рискуют это делать", — добавил военный.

Напомним, в последнее время россияне выводят большое количество кораблей на дежурство в Черном море. Однако это далеко не их максимум и на рейде может быть одновременно несколько десятков боевых единиц флота РФ.

Также мы писали, что Военно-морской флот Украины готов взять на себя командование двумя британскими военными кораблями. Речь идет о ракетных фрегатах HMS Argyll и недавно отремонтированном HMS Westminster.

По состоянию на утро 29 января враг продолжает держать на дежурстве в Черном море снаряженные ракетоносители. В настоящее время существует повышенная опасность обстрелов, поэтому следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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