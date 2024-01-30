Ракетоносители РФ в Черном море — сколько грозит "Калибров"

Вражеские корабли в море. Фото: росСМИ

Сегодня, 30 января, несмотря на непогоду и туман, враг увеличил количество кораблей на дежурстве в Черном море. В настоящее время на боевом рейде остаются ракетоносители, создающие угрозу обстрелов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находятся 5 кораблей, среди которых 2 ракетоносителя с 8 "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 9 судов, 4 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 3 судна, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в последние недели армия-агрессор стабильно держит на дежурстве в Черном море снаряженные ракетоносители. Однако их "укомплектованность" не означает, что оккупанты готовы к массированным обстрелам с кораблей.

Также мы писали, что в течение последних нескольких дней на оккупированной части Херсонской области шли жесткие бои. В их последствиях Силам обороны удалось расширить плацдарм для дальнейшего наступления на левом берегу Днепра.

Добавим, россияне выбрали постоянное количество ударных БпЛА, запускаемых по территории Украины. Таким образом, оккупанты пытаются научиться обходить системы противовоздушной обороны.