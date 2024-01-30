ВСУ улучшают тактическое состояние на левобережье Херсонщины, — Гуменюк

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Вооруженные силы Украины продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонщины. Несмотря на ежедневные атаки врага, бойцы сил обороны продолжают удерживать позиции и улучшать тактическое состояние.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Очень тяжелая работа ведется для того, чтобы держаться на этих позициях и отражать плотные атаки врага. Даже отражение атак — это большое достижение, ведь у нас есть перспективы для продвижения", — сказала военная.

Как продвижение ВСУ влияет на Черноморский флот

Кроме того, спикер "Юга" отметила, что в последнее время корабли оккупантов выполняют охранную функцию и держатся у берегов Новороссийска. Однако, несмотря на это, они выходят на дежурство снаряженными.

"Ракетоносители, как правило, находятся в условно безопасном для себя районе. Они не подготовлены для запусков, однако это может измениться в любой момент", — добавила Гуменюк.

Напомним, сегодня, 30 января, несмотря на непогоду и туман, враг увеличил количество кораблей на дежурстве в Черном море. В настоящее время на боевом рейде остаются ракетоносители, создающие угрозу обстрелов.

Также мы писали, что бойцы Вооруженных сил Украины провели успешную операцию по ликвидации российской системы противовоздушной обороны сегодня, 30 января. Украинские воины атаковали ПВО во временно оккупированном Крыму, в результате чего поразили радиолокационную станцию.