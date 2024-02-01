На аэродроме в Крыму нашли "пристанище" пять ракет, — Гуменюк

Момент взрыва в Севастополе. Фото: скриншот

Вчера Силы обороны юга уничтожили часть авиации россиян на аэродроме Бельбека во временно оккупированном Крыму. Известно, что оккупанты были атакованы по меньшей мере пятью ракетами, которые достигли целей удара.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Россияне сами уже подтвердили, что 5 ракет нашли "пристанище" на территории временно оккупированного Крыма и признали то, что не успели разозлить летный состав", — сказала военная.

Воздушная защита россиян в Крыму

Кроме того, спикер "Юга" подчеркнула, что в последнее время оккупанты пытаются улучшить защиту военных объектов в Крыму и взимают дополнительные системы ПВО

"Сколько бы их там ни было — каждую найдем и с каждой поработаем индивидуально. Мы наблюдаем тщательно за всеми их маневрами и видим объекты, которые достойны нашего внимания", — добавила Гуменюк.

Напомним, украинские морские дроны не дают покоя россиянам на территории оккупированного Крыма. Для отражения атак оккупанты используют "Град".

Добавим, что украинские партизаны подняли флаг на крымской горе Пахкал-Кая, а россияне постепенно сворачивают свои базы в Крыму. Убегают в Новороссийск, потому что имеют проблемы с логистикой.