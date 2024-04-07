Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow РФ вночі атакувала Одещину — Гуменюк розказала, що було ціллю окупантів arrow

РФ вночі атакувала Одещину — Гуменюк розказала, що було ціллю окупантів

7 квітня 2024 10:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
РФ вночі атакувала Одещину — Гуменюк розказала, що було ціллю окупантів
Пожежа унаслідок влучання ракети. Фото ілюстративне. Фото: ДСНС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Напередодні ввечері, 6 квітня, Росія вкотре атакувала Одеський регіон. Близько 22:00 армія країни-агресора здійснила атаку на припортову інфраструктуру.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Читайте також:

"Ситуація напружена. Ворог вночі завдав удару балістичною ракетою типу "Іскандер", як і вдень. Це свідчить, що він намагається тиснути на населення", — сказала речниця. 

Які руйнування

За словами Гуменюк, внаслідок удару співробітниця одного з підприємств отримала баротравму. Також на місці спалахнула пожежа, яку швидко приборкали. 

"Постраждала жінка якраз направлялася в укриття, вона працівниця одного із підприємств, які знаходяться поруч з місцем удару. Також руйнувань завдано адміністративній та технічній будівлі", — додала військова. 

Денний удар по Одещині

Крім того, вчора вдень ворог вдарив по комунальному підприємству. Унаслідок вибуху пошкоджено обладнання та адмінбудівля. Також є загиблий цивільний співробітник установи, який на момент атаки був на місці "прильоту".

Більше про атаку на Одеський регіон

Сьогодні зранку, 7 квітня, в Одесі пролунав вибух. Ворог намагається розвідати ситуацію в регіоні та спрямовує дрони. 

Нагадаємо,  у Харкові внаслідок удару "Шахедами" вночі, 7 квітня, пошкоджені десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. В одному з будинків спалахнула пожежа.

Також ми повідомляли, що в ніч на 7 квітня 2024 року ворог знову здійснив атаку на Україну, використовуючи ракети та ударні безпілотники. Відомо, що вдалося збити 17 російських дронів.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ракета
Наталія Гуменюк
атака
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку