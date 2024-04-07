РФ вночі атакувала Одещину — Гуменюк розказала, що було ціллю окупантів

Пожежа унаслідок влучання ракети. Фото ілюстративне. Фото: ДСНС

Напередодні ввечері, 6 квітня, Росія вкотре атакувала Одеський регіон. Близько 22:00 армія країни-агресора здійснила атаку на припортову інфраструктуру.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Читайте також:

"Ситуація напружена. Ворог вночі завдав удару балістичною ракетою типу "Іскандер", як і вдень. Це свідчить, що він намагається тиснути на населення", — сказала речниця.

Які руйнування

За словами Гуменюк, внаслідок удару співробітниця одного з підприємств отримала баротравму. Також на місці спалахнула пожежа, яку швидко приборкали.

"Постраждала жінка якраз направлялася в укриття, вона працівниця одного із підприємств, які знаходяться поруч з місцем удару. Також руйнувань завдано адміністративній та технічній будівлі", — додала військова.

Денний удар по Одещині

Крім того, вчора вдень ворог вдарив по комунальному підприємству. Унаслідок вибуху пошкоджено обладнання та адмінбудівля. Також є загиблий цивільний співробітник установи, який на момент атаки був на місці "прильоту".

Більше про атаку на Одеський регіон

Сьогодні зранку, 7 квітня, в Одесі пролунав вибух. Ворог намагається розвідати ситуацію в регіоні та спрямовує дрони.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок удару "Шахедами" вночі, 7 квітня, пошкоджені десять приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. В одному з будинків спалахнула пожежа.

Також ми повідомляли, що в ніч на 7 квітня 2024 року ворог знову здійснив атаку на Україну, використовуючи ракети та ударні безпілотники. Відомо, що вдалося збити 17 російських дронів.