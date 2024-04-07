РФ ночью атаковала Одесчину — Гуменюк рассказала, что было целью оккупантов

Пожар в результате попадания ракеты. Фото иллюстративное. Фото: ГСЧС

Накануне вечером, 6 апреля, Россия в очередной раз атаковала Одесский регион. Около 22:00 армия страны-агрессора совершила атаку на припортовую инфраструктуру.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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"Ситуация напряженная. Враг ночью нанес удар баллистической ракетой типа "Искандер", как и днем. Это свидетельствует, что он пытается давить на население", — сказала спикера.

Какие разрушения

По словам Гуменюк, в результате удара сотрудница одного из предприятий получила баротравму. Также на месте вспыхнул пожар, который быстро обуздали.

"Пострадавшая женщина как раз направлялась в укрытие, она работница одного из предприятий, которые находятся рядом с местом удара. Также разрушения нанесены административному и техническому зданию", — добавила военная.

Дневной удар по Одесской области

Кроме того, вчера днем враг ударил по коммунальному предприятию. В результате взрыва повреждено оборудование и админздание. Также есть погибший гражданский сотрудник учреждения, на момент атаки находившийся на месте "прилета".

Больше об атаке на Одесский регион

Сегодня утром, 7 апреля, в Одессе раздался взрыв. Враг пытается разведать ситуацию в регионе и направляет дроны.

Напомним, в Харькове в результате удара "Шахедами" ночью, 7 апреля, повреждены десять частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. В одном из домов вспыхнул пожар.

Также мы сообщали, что в ночь на 7 апреля 2024 года враг снова совершил атаку на Украину, используя ракеты и ударные беспилотники. Известно, что удалось сбить 17 российских дронов.