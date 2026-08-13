РФ втратила ще три кораблі в Чорному морі: атака СБУ

Російський фрегат "Адмірал Ессен": Фото ілюстративне: росЗМІ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Сили оборони України провели масштабну атаку по військовій базі та портовій інфраструктурі Росії в Новоросійську. Унаслідок операції уражено три військові кораблі Чорноморського флоту РФ. Серед них — два носії крилатих ракет "Калібр". Також під удар потрапили російська РЛС, причали та об’єкти нафтової інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Уражені кораблі

СБУ спільно з іншими складовими Сил оборони провела спецоперацію на території військово-морської бази "Новоросійськ". Підтверджено ураження двох фрегатів — "Адмирал Ессен" та "Адмирал Макаров". Обидва є носіями крилатих ракет "Калібр". Також пошкоджень зазнав патрульний корабель "Василий Быков".

Цілі в порту

Окрім кораблів, українські сили уразили РЛС 30Н6Е, яка входить до складу російської зенітно-ракетної системи С-300. Під удар також потрапила мобільна вогнева група на другому пірсі порту. Уражено й об’єкти портової та нафтової інфраструктури. Зокрема, пошкоджено портал тунелю нафтобази "Грушова" терміналу "Шесхаріс", а також інфраструктуру причалів №3, №6 та №7.

Для атаки українські військові використали безпілотники, реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та ударні системи з морських платформ.

Удар по Чорноморському флоту

Військово-морська база "Новоросійськ" є одним із ключових об’єктів Чорноморського флоту РФ. Після успішних операцій Сил оборони Росія перемістила сюди значну частину своїх кораблів, які раніше базувалися в окупованому Криму.

"Ураження цієї бази має стратегічне значення. СБУ послідовно зменшує спроможності росії контролювати Чорне море та використовувати військовий флот для ведення війни проти України" — зазначили в СБУ.

Що відомо про уражені цілі

"Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров" — російські фрегати проєкту 11356. Це багатоцільові бойові кораблі, призначені для протиповітряної, протикорабельної та протичовнової оборони. Вони можуть нести крилаті ракети "Калібр", тому їхнє ураження послаблює ударні можливості Чорноморського флоту РФ. "Василий Биков" — патрульний корабель проєкту 22160. Його основне призначення — патрулювання, охорона морських районів і військово-морських баз. Кораблі цього проєкту також можуть виконувати завдання в дальній морській зоні.

РЛС 30Н6Е є частиною зенітно-ракетної системи С-300. Вона відповідає за супровід цілей та наведення зенітних ракет, тому є одним із ключових елементів комплексу. Ураження такої станції може послабити роботу конкретного підрозділу протиповітряної оборони РФ і знизити його здатність виявляти та уражати повітряні цілі.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Такі операції допомагають зменшувати бойовий потенціал армії РФ на півострові. Цього разу під удар потрапили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та військовий кран. Для атаки використали морські платформи Magura.

Також Новини.LIVE писали, що Росія може зіткнутися з дедалі більшими проблемами з постачанням пального та інших ресурсів до окупованого Криму. Українські удари вже суттєво ускладнили морську та залізничну логістику, а пошкоджений Кримський міст залишається ризикованим маршрутом. Скорочення поставок поступово впливатиме і на можливості російських військ на півдні. Водночас оцінити реальний масштаб проблем із логістикою можна буде лише з часом.