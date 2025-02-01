Чорне море забруднене бочками, мазутом та монтажною піною

Монтажна піна з бочок з-під огірків у Чорному морі. Фото: Association of Reintegration of Crimea

Чорне море знову через Росію під загрозою нового екологічного забруднення. Окрім мазуту, до берегів Одещини уже скоро може принести бочки, наповнені монтажною піною.

Про це повідомляє Association of Reintegration of Crimea.

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Допис асоціації. Фото: скриншот

Бочки з-під огірків у Чорному морі

За інформацією асоціації, ці бочки були використані окупантами для виготовлення кустарних бонових огорож, призначених для захисту Кримського мосту.

"Крім мазутної катастрофи жителі Керчі зазначають ще одне, досить специфічне джерело забруднення моря. Ним виявився вміст бочок, використаних "російським інженерним генієм" для створення фактично кустарних, натомість масових бонових огорож "захисту Кримського мосту", — написали в Association of Reintegration of Crimea.

Виявилось, що бочки мають етикетки від солоних огірків індійського походження, імпортованих компанією "Консервне підприємство Руське поле — Албаші", що належить російському підприємцю Тиграну Телунцу.

Монтажна піна у Чорному морі. Фото: Association of Reintegration of Crimea

Журналісти з асоціації пишуть, що спочатку їх використовували без наповнення, але з часом вони стали заповнюватися піною, схожою на монтажну, що ще більше посилює проблему забруднення моря.

Бочки виносить на берег

Місцеві жителі Керчі повідомляють, що це сміття зараз можна побачити по всьому узбережжю, де вони спливають після штормів. Цей новий вид забруднення, разом з мазутом, створює серйозну загрозу для екосистеми Чорного моря, що вже й так потерпає від попередніх екологічних катастроф.

Бочки з піною на узбережжі. Фото: Association of Reintegration of Crimea

Нагадаємо, розлив мазуту у Чорне море стався після аварії двох танкерів РФ, "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які розкололися під час шторму 15 грудня 2024 року в Керченській протоці. Пізніше нафтопродукти помітили на узбережжі Одещини.