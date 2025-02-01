Черное море загрязнено бочками, мазутом и монтажной пеной

Монтажная пена из бочек из-под огурцов в Черном море. Фото: Ассоциация реинтеграции Крыма

Черное море снова из-за России под угрозой нового экологического загрязнения. Кроме мазута, к берегам Одесской области уже скоро может принести бочки, наполненные монтажной пеной.

Об этом сообщает Association of Reintegration of Crimea.

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Сообщение ассоциации. Фото: скриншот

Бочки из-под огурцов в Черном море

По информации ассоциации, эти бочки были использованы оккупантами для изготовления кустарных боновых ограждений, предназначенных для защиты Крымского моста.

"Кроме мазутной катастрофы жители Керчи отмечают еще один, довольно специфический источник загрязнения моря. Им оказалось содержимое бочек, использованных "российским инженерным гением" для создания фактически кустарных, зато массовых боновых ограждений по "защите Крымского моста", — написали в Association of Reintegration of Crimea.

Оказалось, что бочки имеют этикетки от соленых огурцов индийского происхождения, импортируемых компанией "Консервное предприятие Русское поле — Албаши", принадлежащей российскому предпринимателю Тиграну Телунцу.

Монтажная пена в Черном море. Фото: Association of Reintegration of Crimea

Журналисты из ассоциации пишут, что изначально они использовались без наполнения, но со временем стали заполняться пеной, похожей на монтажную, что еще больше усугубляет проблему загрязнения моря.

Бочки выносит на берег

Местные жители Керчи сообщают, что этот мусор сейчас можно увидеть по всему побережью, где они всплывают после штормов. Этот новый вид загрязнения, вместе с мазутом, создает серьезную угрозу для экосистемы Черного моря, которое уже и так страдает от предыдущих экологических катастроф.

Бочки с пеной на побережье. Фото: Association of Reintegration of Crimea

Напомним, разлив мазута в Черное море произошел после аварии двух танкеров РФ, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые раскололись во время шторма 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. Позже нефтепродукты заметили на побережье Одесской области.