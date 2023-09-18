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РФ запускає по Одещині нові партії дронів, — Гуменюк

18 вересня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ запускає по Одещині нові партії дронів, — Гуменюк
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Атаки Одещини та України не припиняються. Ворог продовжує завдавати ударів ракетами та безпілотниками. Під час останніх обстрілів використовувались "шахеди" з нових партій.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"За тими залишками, що ми знаходимо після збиття, ми бачимо, що це і нова партія імпортного постачання, і нова партія виготовлення безпосередньо на території Росії. Тому що маркування відрізняється, ми вже можемо робити висновки. І навіть по тактиці застосування та по характеристиках вони дещо різняться", — зазначила Наталя Гуменюк.  

Атака по Одещині 18 вересня

У ніч проти 18 вересня Одеська область вчергове потрапила під удар ворога. Зокрема, атака була спрямована на Ізмаїльський район. Атака призвела до влучання в рекреаційну інфраструктуру міста Вилково, що спричинило загоряння. Проте рятувальники оперативно відреагували і зуміли ліквідувати пожежу, запобігши подальшому поширенню вогню та збільшенню збитків.

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня Україна Росія атакувала Україну бойовими дронами Shahed-136/131 та ракетами повітряного базування моделей Х-101/Х-555/Х-55. Втім, українська протиповітряна оборона змогла знищити 18 ударних дронів та 17 крилатих ракет.

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