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РФ запускает по Одесчине новые партии дронов, — Гуменюк

18 сентября 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ запускает по Одесчине новые партии дронов, — Гуменюк
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Атаки Одесчины и Украины не прекращаются. Враг продолжает наносить удары ракетами и беспилотниками. Во время последних обстрелов использовались "шахеды" из новых партий.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"По тем остаткам, которые мы находим после убытка, мы видим, что это и новая партия импортных поставок, и новая партия изготовления непосредственно на территории России. Потому что маркировка отличается, мы уже можем делать выводы. И даже по тактике применения и по характеристикам они несколько отличаются", — отметила Наталья Гуменюк.

Атака по Одесской области 18 сентября

В ночь на 18 сентября Одесская область в очередной раз попала под удар врага. В частности, атака была направлена в Измаильский район. Атака привела к попаданию в рекреационную инфраструктуру города Вилково, что привело к возгоранию. Однако спасатели оперативно отреагировали и сумели ликвидировать пожар, предотвратив дальнейшее распространение огня и увеличение убытков.

Напомним, в ночь на 18 сентября Украина Россия атаковала Украину боевыми дронами Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования моделей Х-101/Х-555/Х-55. Впрочем, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить 18 ударных дронов и 17 крылатых ракет.

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