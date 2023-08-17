РФ зменшили кількість кораблів у Чорному морі

Військовий корабель. Фото: google

Ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі із семи до чотирьох. Крім того, всі ракетоносії заведені в пункти базування. Втім, розслаблятись зарано, адже ситуація може змінитися за 2-3 години. Саме стільки часу необхідно ворогу, аби вивести на бойове чергування носій "Калібрів".

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні 4 ворожих кораблі;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі на бойовому чергуванні 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — до 24 ракет;

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів РФ, які перебували у Чорноморському флоті. Країна-агресор не має достатньо можливостей, щоб їх відновити.

Крім того, через 3–4 місяці Україна може отримати морські дрони. Таке озброєння змусить Росію переглянути свої стратегічні дії на Чорноморському регіоні, зокрема зняти свої кораблі з цих вод.

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 17 серпня.