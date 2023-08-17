Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow РФ уменьшила количество кораблей в Черном море arrow

РФ уменьшила количество кораблей в Черном море

17 августа 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
РФ уменьшила количество кораблей в Черном море
Военный корабль. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг уменьшил количество кораблей в Черном море с семи до четырех. Кроме того, все ракетоносители заведены в пункты базирования. Впрочем, расслабляться рано, ведь ситуация может измениться через 2-3 часа. Именно столько времени необходимо врагу, чтобы вывести на боевое дежурство носитель "Калибров".

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — до 24 ракет;
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ
Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя пять находившихся в Черноморском флоте крупных десантных кораблей РФ. У страны-агрессора нет достаточно возможностей, чтобы их восстановить.

Кроме того, через 3-4 месяца Украина может получить морские дроны. Такое вооружение заставит Россию пересмотреть свои стратегические действия в Черноморском регионе, в том числе снять свои корабли с этих вод.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 17 августа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Бывшие республики СССР против России: как помогают Украине

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз