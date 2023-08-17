РФ уменьшила количество кораблей в Черном море
Враг уменьшил количество кораблей в Черном море с семи до четырех. Кроме того, все ракетоносители заведены в пункты базирования. Впрочем, расслабляться рано, ведь ситуация может измениться через 2-3 часа. Именно столько времени необходимо врагу, чтобы вывести на боевое дежурство носитель "Калибров".
Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — до 24 ракет;
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя пять находившихся в Черноморском флоте крупных десантных кораблей РФ. У страны-агрессора нет достаточно возможностей, чтобы их восстановить.
Кроме того, через 3-4 месяца Украина может получить морские дроны. Такое вооружение заставит Россию пересмотреть свои стратегические действия в Черноморском регионе, в том числе снять свои корабли с этих вод.
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